英超｜代表比利時踢歐國聯受傷 奇雲迪布尼無緣鬥阿仙奴

曼城領隊哥迪奧拿證實，早前代表比利時出戰歐國聯時受傷的中場奇雲迪布尼，將錯過周六對阿仙奴的英超大戰。

「我相信情況並不嚴重，但他將會缺席接下來一些比賽。」哥迪奧拿說。「我從來不會因為球員參加國際賽而投訴，我知這對他們很重要，是一種榮譽。我們當然希望球員能夠避免受傷，健康歸來，但有時你根本控制不了。」

不過，哥帥亦為藍月亮球迷帶來好消息，在6月22日對般尼之戰膝部受傷，休戰多時的前鋒阿古路，已經恢復操練。「他已經復操三、四日了，表現亦相當不錯。休戰了這麼久，真的很高興可以看到他重返球場。每支球隊也需要一名前鋒。」他說。曼城的另一名前鋒加比爾捷西斯，在上月21日對狼隊之戰受傷，暫時仍未能復出披甲，但哥迪奧拿表示，仍未決定會否將阿古路列入周六的大軍名單。

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