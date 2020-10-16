F1｜受武漢肺炎疫情拖累 越南站正式取消

F1賽會宣佈，受武漢肺炎疫情影響，原定今季首度舉辦的越南站賽事正式取消。

越南站原定於今年4月舉行，但受武肺全球大流行拖累，賽事一度宣佈延期。河內市政府原本希望賽事可以於今年11月上演，但F1賽會在8月公佈的最終賽程安排，並沒有將越南列入日程之中。幾經拖延之後，越南站主辦單位周五終於宣佈取消賽事：「這對我們所有人來說，都是一個非常困難的決定，但仔細考慮所有安全及效益問題後，這亦是目前唯一的解決方案。」

根據越南衞生部門官方數示，當地由疫情爆發至今，共錄得超過1,110宗武肺確診個案，當中35人死亡。

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