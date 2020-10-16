賽車●今日體片｜WTCR炒到飛起 Civic空中自轉360車手無事

周日嘅World Touring Car Cup WTCR (前身為WTCC)，第三站喺斯洛伐克嘅Slovakia Ring舉行。當日第一場賽事去到最一圈第二個彎位嘅時候，駕駛愛快Giulietta嘅Jean-Karl Vernay同駕駛本田 Civic嘅Néstor Girolami爭緊第四位，Néstor Girolami就畀對手撞到車尾，佢架車不受控制撞埋側邊嘅欄杆。可能因為衝力太大，Néstor架戰車就撞到飛起更加轉咗360度先落地。

事後Néstor就批評對手呢一次已經唔係第一次撞到佢，而Jean-Karl就話係對手扭過嚟先發生意外。不幸中之萬幸就係Néstor事後仲可以企起身，送院檢查亦都冇發現有咩大礙呀。

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