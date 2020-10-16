C朗中招｜違反完隔離令又秘密飛返都靈 意大利體育部長：佢係咁觸犯國家防疫條例

意大利體育部長施巴達科達認為，確診武漢肺炎的祖雲達斯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）日前乘搭救護機返都靈，可能違反了國家的防疫條例。

C朗為葡萄牙國家隊服役期間確診，但他在確診後離開國家隊乘搭救護機飛返都靈隔離，根據意大利方面的指引，在前兩次測試都呈陽性的C朗，仍需要多一輪測試，才能正式飛返意大利，而施巴達科達日周四接受電台訪問，認為若C朗沒有獲國家衞生部門授權就這樣做，是違反了意大利的防疫規條：「是的，如果沒有得到衞生部門的授權，我相信就是違反了。」

不過，祖雲達斯就維護C朗，表示他乘坐的救護機早已得到衞生部認可：「C朗要求返回意大利而乘坐的救護機，已獲衞生部門授權，他會繼續在家裏接受隔離。」

事實上，上周當祖雲達斯兩職員確診後，全體球員被要求在酒店接受隔離，但C朗為往國家隊報到而擅自離開酒店，已經惹來爭議，指他可能要就破壞隔離令而罰款。施巴達科達補充：「我認為目前體育賽事的相關健康指引，對意甲及其他體育活動都是有效力的。如果有人不尊重這些指引，大家就會從新聞得悉這些消息，只要相關協議受到尊重，而且國家情況良好的話，我希望各級聯賽都能繼續發展，以維護球員、職員和所有意大利球迷的利益。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！