室內划艇│東奧資格賽人選未落實 白勵：以隊內賽決定最公平

疫情令四大洲的東京奧運資格賽被逼延期，港隊有份參賽的亞大區將延至明年四月，原定主辦國的南韓忠州肯定放棄主辦權，有傳將移師上海舉行，港隊總教練白勵（Chris Perry）表示將以兩至三場「隊內賽」定出代表人選，最快一場將於12月聖誕前進行。

Chris坦言男、女子輕量級雙人艇（簡稱「輕雙」）是港隊力爭的奧運入場券，男子組方面，雖然陳至鋒及師兄趙顯臻是去年亞錦賽「輕雙」金牌組合，但Chris表示他們仍要參加隊內賽爭代表權：「雖然計香港排名，趙顯臻及陳至鋒分別排第一及第二，但隊內有不少年青艇手實力不錯，以隊內賽決定人選是最公平的。」Chris期望明年二月初農曆新年前會定出東奧資格賽的各項人選。

東奧「輕雙」共18隊，已有七隊從去年世錦賽取得資格，包括意大利、西班牙、波蘭、愛爾蘭、德國、挪威及比利時，阿爾及利亞在去年的非洲區資格賽入圍，現剩下明年一月巴西美洲區出三隊、四月亞大區出三隊、同樣四月意大利歐洲區兩隊，最後兩隊在五月瑞士總外圍賽決出；Chris認為亞大區資格賽中，以日本最強，香港跟南韓、烏茲別克、印度及印尼實力相約，可一較高下。香港划艇隊自2000悉尼奧運開始，近五屆都有代表出戰奧運的輕量級雙人艇項目。

記者：徐嘉華

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