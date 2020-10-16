跑步｜前倫敦馬拉松得主 28歲肯尼亞跑手服禁藥停賽至2023年

英國BBC報道，現年28歲的肯亞跑手雲積路（Daniel Wanjiru）因服用禁藥，被國際田徑誠信委員會（AIU）禁止參賽，直至2023年12月8日。

曾在在2017年的倫敦馬拉松中，以2小時05分48秒贏得冠軍的雲積路，據報有2017年4月至2019年期間，接受了16次禁藥檢測，當中在2019年3月一次檢測中，發現他的血紅蛋白濃度超出標準，專家指出這些變化除了刻意操控外，沒有其他可以解釋的原因，故專家小組認為雲積路很可能服用過禁藥。結果今年4月已被暫時停賽的雲積路，周四遭AIU確認禁賽至2023年年底。

不過雲積路的代表對判決表示失望，甚至揚言會上訴至體育仲裁法院：「我們的專家為血液異常提供了合理的解釋，我們從來沒有發現禁藥成份，相信雲積路是無辜的。」雲積路2017年在倫敦馬拉松奪冠後，2018及2019年雲積路亦有再次參戰，卻分別只得第8及第11位。

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