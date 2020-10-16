莫利下台｜火箭季後賽出局後變天 主教練總經理先前辭職

今季簽入MVP球星韋斯卜克（Russell Westbrook）的火箭，最終還是在NBA季後賽西岸次圈被湖人淘汰出局，再一季未能踏入西岸決賽。火箭出局後的一個月內，球會管理層出現人事大地震，主教練迪安東尼（Mike D’Antoni）和總經理莫利（Daryl Morey）先後離職，火箭將要面臨一個巨大挑戰。

自2016年起執教火箭四季的迪安東尼，近年大力提倡小球戰容，把火箭隊內的中鋒人選都交易走，換來有外線能力和速度的前鋒，以「五小陣」征戰NBA。惟他始終未能帶領火箭走出西岸決賽關口，縱然今季換來韋斯卜克，球隊於季後賽仍在西岸次圈被湖人以場數1:4橫掃出局。其領軍火箭的最佳戰績。是17/18球季在西岸決賽以場數3:4不敵勇士。迪安東尼上月中發表聲明表示，來季不會再返回火箭執教：「帶著哀傷也感激的心情，我跟太太Laurel宣佈，我們在侯士頓有過的美好旅程將來到終點，我們將會展開人生新篇章。」

目前仍未覓到新帥的火箭，再收到總經理莫利離職的請求，現時球會可謂立立亂。擔任火箭總經理長達13季的莫利，自2007年10月上任起為火箭達成了77宗交易，包括帶來了名將麥基迪（Tracy McGrady）、懷特侯活（Dwight Howard）、夏登（James Harden）、基斯保羅（Chris Paul）和韋斯卜克等等，是這段時間內NBA達成交易宗數第二多，而宗數最多的是76人，他們達成了78宗。

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