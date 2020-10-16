仙道彬手記│Daryl Morey港人掌聲中離座 Russell Westbrook何去何從

對香港人來說，火箭的總經理Daryl Morey的意義非比尋常，因為他是體壇極少數敢於出聲支持香港的體壇中人，事件也引起軒然大波，據報令NBA因此而損失數十億美元。幸好在Adam Silver和班主Tilman Fertitta未有在金錢下屈服，讓他繼續留在聯盟。可是經過再一季的實驗失敗，球隊也需要改變，先是教練Mike D’Antoni離開，然後到Morey辭職，後者在火箭足足13年，對一個喜歡交易和實驗的麻省理工畢業生來說，這是漫長的歲月。幸好最後是他自行離隊，與中國的壓力無關，讓小粉紅的玻璃心碎了一地。

Morey不懂打籃球，卻因工作的大數據公司取得成功，而慢慢變成專家；他以電腦和軟件分析，由球隊票價到選秀，之後發展到交易和球探部份，慢慢得到NBA球隊信任，在06年先成為火箭助理總經理，並在2007年5月坐正成為總經理，那時球隊剛把教練由Jeff Van Gundy換上Rick Adelman，球隊仍有姚明和Tracy McGrady兩人支撐，加上Shane Battier和Luis Scola等，算得上是西岸勁旅，但姚明始終傷患不絕，T-Mac也同樣因傷而威力逐漸下降，結果火箭在09-10球季起，連續三季都無緣季後賽，最後兩人在2010及11年先後離隊及退休，讓火箭迫於無奈展開新一頁。

Daryl Morey在火箭操盤期間，總共做出了77宗交易，只比聯盟第一的76人少一宗，他以大數據去分析球賽，研究出獨一無二的三分和單打戰術，讓球員如同機器般執行，在2012年羅致James Harden後，這套戰術就圍繞他去建構，甚至一度讓火箭成為聯盟最可怕的球隊。

火箭在Daryl Morey操盤下成績

（）內為季後賽成績

2007-08：55-27 （首圈2:4負爵士）

2008-09：53-29 （次圈3:4負湖人）

2009-10：42-40 （不入季後賽）

2010-11：43-39 （不入季後賽）

2011-12：34-32 （不入季後賽）

2012-13：45-37 （首圈2:4負雷霆）

2013-14：54-28 （首圈2:4負拓荒者）

2014-15：56-26 （西岸決賽1:4負勇士）

2015-16：41-41 （首圈1:4負勇士）

2016-17：55-27 （次圈2:4負馬刺）

2017-18：65-17 （西岸決賽3:4負勇士）

2018-19：53-29 （次圈2:4負勇士）

2019-20：44-28（次圈1:4負湖人）

在James Harden由最佳第六人成長為MVP下，加上火箭的戰術起初真的令人難以抵禦，的確取得不錯的成績，在2014-18年間，兩次打入西岸決賽，雖然兩次都不敵勇士，但後者在該季都能成功贏得總冠軍；在17-18球季，火箭對勇士的系列賽更是經典，藉James Harden強大的攻擊力，以及Chris Paul的組控能力，兩人合作無間，無論是單打攻擊，以及陣地戰，都迫得勇士跟隨他們的節奏起舞。可是Mike D’Antoni在季後賽太少輪換，集中在6-7個人上面，雖讓後衛做出漂亮的數據，但同時體力也是一大負擔，結果在這季的西岸決賽，火箭一度領先3:2下，隨住CP3在game 5末段受傷而功虧一簣。之後CP3和James Harden因求勝方向不和，也讓Morey似是走火入魔，換走不思進取的Clint Capela沒有問題，但輕視了Trevor Ariza離隊留下來的缺口，內線也不再補強，希望用迷你小球陣征服聯盟，結果反而令套路單一，在季後賽乏變招可能，累死自己。

對我來說，最估不到是上季再次敗在勇士手上後，Morey竟會押注在Russell Westbrook身上，結果面對湖人的「大球」完全無還擊之力，韋少與夏登的合作也未如理想，未能發揮出雙MVP 1+1>2的作用，更多時候是各自為戰。這也是「莫球」的缺點，每每從球員場上作用去想，而忽視了場外的一切。

一邊重建，一邊補強，Daryl Morey最犀利的地方，是他像隨手找來綠葉，放落場上也有一戰之力，把PJ Tucker推上中鋒，更是人類極限，可惜他不是Draymond Green，火箭的體系和路數也自2017-18球季後開始被睇通，我不敢說韋少受傷是否影響了發揮，但以CP3的控制力而論，這套Moreyball實在需要極高的球商去執行，這正是韋少最不足的地方。

隨住Mike D’Antoni和Daryl Morey先後離開，火箭的陣容和戰術也有很大的改變空間；從現實來看，James Harden和Russell Westbrook兩人都是31歲，頂薪合約都還要到2023年才到期（最後一年為球員選項），要轉會絕不容易；假設火箭繼續以夏登為重心，那要找一個比韋少更好的後場拍檔，也不容易。

火箭班主Tilman Fertitta的餐飲王國被疫情打擊，早前舉債近3億美元，利息還要高達13%，加上之前從未付過奢侈稅，就算LBJ肯加盟，也未必肯大破慳囊，所以換走韋少，就變得更合情合理。雖然有紐約人表示興趣，但同時他們也在密切注視Victor Oladipo，甚至是CP3，所以變數仍多。以目前來看，火箭做任何交易，也很難贏得冠軍，反而韋少的去向，更加吸引球迷的注意；這幾日傳出湖人也有意招手，但由打法分析，我認為機會不大，除非韋少變成三分命中率逾4成的射手吧。

文：仙道彬

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