莫利下台｜離職與撐港事件無關「現在是時候了」 小粉紅：佢都冇道歉

去年十月曾表文支持香港反修例運動的火箭總經理莫利（Daryl Morey），昨晚突然傳出向球隊請辭的消息，令一度緊張的中美外交風波再被搬到大螢幕前。莫利隨後接受訪問時解釋，他離開火箭是因為覺得「現在是時候了」，似乎與由他引發的撐港風波事件無關。而去年已強烈要求火箭及NBA解僱莫利的內地小粉紅，對於此消息反應兩極，有人認為莫利只是「正常辭職」，而且沒有道歉；也有人表現雀躍，稱「終於走啦！」

莫利於去年10月4日在個人Twitter貼出一張寫有「Fight for Freedom Stand with Hong Kong」字句的圖像，聲援在港捍衞自由的抗爭者。此舉惹來中國網民不滿，引起內地連串抵制NBA的行動，莫利後來抵受不住輿論壓力，把帖文刪去。事件發生一年後，據報莫利向火箭提出辭職要求，加上近日中國中央電視總台（央視）稱意識到NBA釋出的善意，相隔一年後首復播NBA，引起外界猜測莫利下台是因為這場撐港風波。莫利周四晚接受一個與火箭班主費迪達（Tilman Fertitta）共同接受的訪問時，就解釋想要陪伴家人：「對我來說，這是一場很捧的旅程，我認為這是我適當的時候。我的小兒子剛從高中畢業，現是個美好時候見證家人走向人生下一步，還有其他在未來有機會發生的事，這讓我覺得現在是時候了。」

這位撐港風波主角在這年來成為內地大力打壓的對象，一班中國網民早就希望他能夠離開火箭，但他們部份認為莫利下台根本與中國事件無關，而且他未就事件道歉，紛紛表示：「人這個是正常離職，和中國的反應有啥關係，有甚麼值得高興和報導的，至始至終NBA真正把中國人的民族感情當回事了嗎？」、「這有啥看的，都沒道歉，正常辭職而已。」「這個傢伙是準備從政了嗎？攻擊中國」、「火箭老闆早就說莫雷（內地譯名）的言論不代表休斯頓火箭，我們不是一個政治組織，因推特事件早就想趕走莫胖，無奈特朗普帶起了反中輿論，這次找了戰績的藉口終於如願。」也有內地網民表示高興：「這貨終於走了！」

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