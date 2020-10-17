湖人封王｜紫金兵團洛城開P賀奪冠 眾人攜眷出席未見AD

本周贏得隊史第17個NBA總冠軍的湖人，封王慶祝活動因應疫情要暫時延期，不過「紫金兵團」就率先在主城市洛杉磯舉行一個奪冠派對，勇奪總決賽MVP的勒邦占士 （LeBron James）、中鋒懷特侯活（Dwight Howard）、古斯馬（Kyle Kuzma）等球員都有攜眷出席派對，眾人飲酒狂歡氣氛高昂，但就未見安東尼戴維斯（Anthony Davis）的身影。

據美國傳媒《TMZ》報道，周二返抵洛城後各自回家休息的湖人，日前再在洛杉磯馬里布海灘一間名為Nobu的日式餐廳聚首，舉行奪冠派對狂歡，可見LBJ及一眾球員穿上夏威夷風的休閒服飾現身，感覺很「chill」；他們在前往餐廳時，更被拍到自律地戴上口罩。除了慶祝球隊奪冠，今次也是個couple dating的活動，LBJ、侯活、古斯馬、丹尼格連（Danny Green）都攜帶了自己的女友或太太出席，而朗度（Rajon Rondo）、馬基夫莫里士（Markieff Morris）和樸比（Kentavious Caldwell-Pope）等人都有出席，但當中未見奪冠功臣之一的AD。

湖人奪冠後，AD出席節目時曾經表示，自己在年內都不會想再到「軟禁」了三個月的迪士尼樂園，他亦表示大軍奪冠翌日返抵洛杉磯後，回到家就幾乎抱頭大睡，可能他自己亦未想參與派對。至於洛杉磯市和官員也努力為湖人舉辦一個盛大的勝利巡遊，但必須等待疫情過去才可考慮。

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