武漢肺炎｜MotoGP傳奇車手羅斯都確診 承認出現發燒及骨痛徵狀

41歲的世界電單車錦標賽（MotoGP）傳奇車手羅斯周四證實，自己在武漢肺炎測試中呈陽性，將錯過本周末的阿拉貢站大獎賽，也有可能錯過下周在西班牙同一賽道上演的特魯埃爾大獎賽。

羅斯透過聲明表示自己曾出現武肺徵狀，包括發燒及全身骨痛等，然後他已立即打給自己的醫生要求進行測試，及後在PCR測試中先是陰性，但之後第2個測試就不幸是陽性，收到測試結果的時間是當日下午4時。對於未能出戰阿拉貢站賽事，他感到異常失望。

羅斯所屬的Petronas YAMAHA SRT車隊，後也發新聞稿列出羅斯近日行程，以及證實他在這段期間都居在家中，沒有與任何賽事有關人士及車隊工作人員等接觸。

羅斯會在完成今季後退役，但他在今季成績不算太好，曾連續3場比賽遇上撞車事故，世界排名也跌至第13位。

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