經歷了過去兩周的國際賽期後，各大國腳都需要返回球會報道並且備戰接着上演的聯賽。只不過在過去這段國際賽期間，不斷有球員在國家隊確診武漢肺炎，令到現時歐洲各大球會需要面臨有球員確診的情況。

早前英國再次收緊防疫條例，相信一眾在英超征戰的葡萄牙國腳受影響最大，皆因基斯坦奴朗拿度（C朗）在國家隊確診，葡國又有10名球員來自英超。另外利物浦中場拿比基達在幾內亞報道後感染武肺後，周五與其隊友祖達也沒有參與訓練。

西甲方面，西維爾後衞祖利斯古迪與維拉利爾後衞蘇菲安查克拿，分別在回到法國U21以及摩洛哥國家隊後確診，祖利斯古迪是回到西維爾後接受檢測時才確診，不過後者就需要留在摩洛哥隔離，直至檢測結果陰性後才可以歸隊。

至於意甲就先有C朗中招，日前乘搭救護飛機回到都靈後，就遭意大利體育部長狠批其違反國家防疫條例，至於其祖記隊友韋斯頓麥堅尼同樣確診，令到全隊需要進行隔離。另外國際米蘭除了有史堅尼亞在國家隊中招外，隊內本已有另外5人確診。

德甲哈化柏林的中場古安杜斯為法國U21出戰後，與其隊友祖利斯古達齊齊確診，幸運的是古安杜斯回到球會後未有與其他球員及工作人員接觸過，所以只需要進行為期10天的自我隔離。

最後法甲就可說是武肺重災區，周五先有蒙彼利埃宣佈球隊有8名球員確診，巴黎聖日耳門（PSG）亦有安達靴里拉感染武肺，不過此子隨後已在社交網絡宣佈自己檢測結果回復陰性，可以繼續為球隊上陣。

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