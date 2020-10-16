擁南躉｜迷你球衣概念來自J-League 日職球會贈季票球迷不公開發售

【捌玖‧足印】店主Kan除是本地足球支持者，也有不少日本職業聯賽球會的收藏品，今次自家製作本地足球迷你球衣及杯墊時也有向日本取經，當中迷你球衣的精緻度，與日職球會製作的迷你球衣比較有過之而無不及。

很喜歡到日本旅行的Kan表示，每次到日本也會抽空光顧不同球會開設的精品店，多年來收藏不少精品，日本球會製作的球會精品可說是五花八門，好羡慕他們所製作的球會精品及物品，好些小波衫要到日本拍賣網購入。

Kan：「今次構思製作本地的迷你球衣，有參考日職球會的款式，其實他們製作迷你球衣很少在專門店出售，比較多是送給購買季票的球迷或球迷會會員，這些小波衫大多是一件過，自己製作的本地迷你波衫，希望做精細點，所以分衫與褲，可讓12寸的Figure公仔穿上。」

為增加迷你球衣的像真度，Kan會進行資料搜集，包括翻看當年比賽片段，上拍賣網搜尋本地波衫的照片，希望連波衫的暗花也可以做到，另外，復刻球衣杯墊盡可能做到與原物相同，絕對不是粗製濫造。

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