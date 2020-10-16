莫利下台｜莫利籃球哲學重視數據分析 「Moreyball」風潮徹底改變NBA生態

去年10月初曾在Twitter上載「Fight For Freedom」及「Stand With Hong Kong」圖像，聲援香港人爭取民主的NBA火箭總經理莫利（Daryl Morey）周四辭職，結束長達13年掌管火箭的生涯。

現年48歲的莫利畢業於美國西北大學計算機科學系，專注研究統計，之後又在麻省理工斯隆管理學院完成工商管理碩士課程，這種背景令其籃球哲學非常科學化，而且十分重視數據分析。莫利認為，三分球的命中率雖然及不上中距離投射，但在效率方面卻有過之而不及，並因而發展出以三分球及鏟籃為主要進攻手段的「Moreyball」風潮，徹底改變NBA的生態。

據ESPN統計，莫利自2007年5月10日擔任火箭總經理以來，一共為火箭處理了77宗交易，是同期NBA聯盟中第二多，僅次進行了78宗交易的76人，其中先後於12及19年從雷霆引入球星夏登（James Harden）與韋斯卜克（Russell Westbrook），更是莫利的得意之作。在他主政13年內，火箭在常規賽的得勝率重未低於50%，並曾連續8年躋身季後賽。他們在15及18年曾兩度殺入西岸決賽，但均告不敵勇士。莫利曾在18年當選NBA年度最佳行政人員，美中不足是始終未能帶領火箭重奪總冠軍。

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