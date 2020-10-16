莫利下台｜「企圖傷害中國人民感情都要付出代價」央視祝福：一路走好

去年貼出撐港帖文引起中國大陸抵制的莫利（Daryl Morey），周四早上辭去火箭總經理一職，因事件停播NBA一年的中國中央廣播電視總台發言人認為，莫利下台是正義得到伸張，該台更為莫利送上「祝福」，希望他「一路走好」。

莫利撐港事件於去年十月初發生後，內地發起一連串抵制NBA的行動，多間大陸贊助商暫停和火箭合作，央視也宣佈停止轉播所有NBA賽事。直至近日，央視指NBA在疫情期間積極協助中國抗疫，因收到NBA釋出的善意，故在總決賽湖人鬥熱火第六戰首度恢復播放NBA比賽。

現時，風波主角莫利也主動向火箭提出論辭，央視體育頻道發言人便回應表示：「我們已經獲悉莫雷（內地譯名）辭職，對此不作評論。我們祝賀拉斐爾斯通（拉斐爾斯通、火箭籃球業務執行副主席）升職為火箭隊新任總經理。我們在此重申，任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價。希望莫雷先生一路走好。」

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