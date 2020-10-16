東方開操盧比度加入教練團

【本報訊】上季成為盃賽雙料冠軍的東方龍獅在煞科後休息三天，周四於將軍澳足球中心開操，並公佈效力傑志多年的盧比度加入教練團。東方主教練李志堅指有機會簽入來自散班球隊富力的球員。

不排除簽入富力球員

堅sir指富力退出，東方雖沒因此「加碼」，但本地市場多了選擇補充兵源，並笑言有考慮伊高沙托尼，但不知對方會否加盟。球隊除早前已公佈胡晉銘外借到飛馬，新季亦會外借茹子楠到晉峰，新加盟的唐道碧借予南區，劉學銘亦會再度被外借。東方在教練團亦加入盧比度，李志堅認為香港球圈小，球員或職員也選擇不多，他說：「就如上季東方，想爭標，可以找那些球員？就是去年冠軍的球員。職員一樣，盧比度做球員或教練也專業，既然有不同的元素，應該要接受新事物。」

李志堅近季不論領大埔或東方，都與富力上演過多場經典賽事，如今老對手退出，他表示：「富力是有實力的球隊，突然退出對球市有一定影響，但我相信是短暫性的，這情況其實不斷發生。」富力在退賽聲明中表示「鑑於現時的香港足球氛圍」而退出，李志堅就認為：「不要講到香港足球有多不濟，其實香港足球從來都是這樣，應該要知道『點玩』。」

對於新季只餘八支球隊出戰港超聯，有球圈中人擔心「冰河時期」再臨，李志堅則覺得八隊也不是太差。他又認為富力有不少好球員，只要薪金達成共識，不難找到球會，當中料以徐宏傑最搶手。

同日愉園亦開操，主教練鮑家耀談到富力退賽時表示：「對球圈一定有影響，一班球員會很徬徨，球圈只餘八隊，少了競爭，對香港足球始終不太理想。」出身自曼聯青訓、曾與拉舒福特、科素文沙及麥湯米尼做隊友的新兵查理史葛亦有出席操練。他表示自己離開足球訓練多時，需時適應，又指近日收到不少港人歡迎他來港的訊息，笑言各位見到他可隨時與他合照談天。