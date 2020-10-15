周三歐國聯A2組第4輪賽事，英格蘭於主場0:1不敵丹麥，事隔兩年再於溫布萊主場吞敗仗。今場的焦點又落在中堅哈利馬古尼身上，這名後衞因上半場兩記粗野攔截，提早於31分鐘就領2黃1紅被逐，結果英軍大部份時間10人應戰下輸12碼不敵丹麥，失去小組榜首之餘更一下子跌落第三位，馬古尼賽後慘遭外界炮轟，甚至被紅魔球迷在網絡揶揄。

文：王杰

今季在英超已經連累曼聯多次失「大意波」的馬古尼上半場再次醜態百出，開賽五分鐘先踢中對方前鋒尤素夫保臣足踝領黃。怎料馬古尼仍未吸取教訓，31分鐘在中場位置控球甩腳，結果笨重的他情急下又出腳踢跌準備打反擊的多爾貝治，令後者受傷離場，球證立即再出示黃牌，馬古尼2黃1紅下離場。另外今仗丹麥的入球也是來自英軍的犯規，基爾獲加在35分鐘於禁區內撞跌湯馬士迪蘭尼被判12碼，被基斯甸艾歷臣操刀射入，英軍亦因為這個入球而以0:1落敗。

修夫基護短讚世界級

雖然英軍因為馬古尼的2次鹵莽出腳導致球隊早段少踢1人，最終更慘吞敗仗，不過賽後領隊修夫基就選擇維護被逐的馬古尼：「第一張黃牌是合理的，那是沒必要的鏟截，第二張黃牌中，那動作是他踢倒了對方球員，但不是這麼確定。馬古尼是一位頂級球員，他在周日對陣比利時展示出為甚麼我們如此重視他，不過我相信他會重拾狀態。」另外，修夫基又質疑被罰的那球12碼：「當比賽仍是11人鬥11人時，我們在右路給予對手很大壓力，紅牌改變了一切，還有那球12碼。球證判了獲加犯規，但我沒有看到那個犯規。」

上年以高達8,000萬鎊轉會紅魔、全球最高身價後衞的馬古尼，本來一直存在速度及反應慢的弱點，入魔後仍錯漏百出。近期馬古尼更頭頭碰着黑，季前在希臘度假時涉嫌襲警，受官司纏身的馬古尼本來上一期已被踢出英格蘭大軍，不過曼聯領隊蘇斯克查及英軍領隊修夫基繼續力撐，前者更續讓他擔任紅魔隊長，令本已受盡質疑的馬古尼又再多一層壓力，最終令此子無論在球會及國家隊表現不佳時，所犯的錯誤又會被無限放大，自信心多次受嚴重打擊。

自信受挫遭曼迷唾棄

在這場歐國聯領紅的馬古尼，將無緣出戰11月作客比利時一戰，不過就連曼聯球迷也未有支持自家隊長，更出言諷刺希望其禁賽可以在球會中實行：「馬古尼在國家隊領紅，希望可以將處分帶到曼聯上。」、「有沒有任何機會可以令馬古尼回到曼聯後禁賽？」相信馬古尼接下來在球會以及國家隊的日子，都會繼續受到球迷狙擊。