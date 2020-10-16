中國名將家暴｜體壇「暴力男」好多：美韋達打女友打到坐監 哥國球員做愛不遂捏妻頸

退役中國短跑名將張培萌涉虐打妻子張漠寒一事，類似的家暴在世界體壇也屢見不鮮，當中拳王美韋達就捲入過多宗家暴案，更加認過罪坐監。

從2002年開始，美韋達已涉嫌多宗家暴案，數名前女友都是受害者，其中為他生了3名孩子、今年4月離奇過身的哈里絲（Josie Harris），就曾透露過美韋達曾毒打過她6次，甚至當着孩子面前扯她的頭髮，使孩子最後要報警。這位拳王後來要經歷兩個月的牢獄之災，只不過一向錢多愛炫富的他，那兩個月被爆是住在豪華監倉，好食好住。不過，美韋達放監後還為自己辯解，稱他當時是想約束哈里絲的行為，並非家暴。另一位前女友Melissa Brim，則指控過美韋達曾故意開車門打傷她的下顎，然後還將她推入車內不斷拳打其面部及身體。

另一體壇家暴的重災區是NBA，不少球星都被揭發曾毆打女伴。世界和平（Metta World Peace、又名Ron Artest）在07年便曾捲入家暴，前妻Kimsha Hatfield稱被他數次推倒地上，最後報警尋求協助；76人傳奇球星艾華遜（Allen Iverson）也涉嫌打過妻子，在得知妻子可能出軌後，將妻子衣服脫去後掟她出門外，兩人最後當然也離婚收場。另外，同樣已退役的前帝王控衛D哥連臣，4年前也涉嫌毆打妻子，被法庭判緩刑三年，但就要面對聯盟8場停賽的處分。

至於足球界方面，在上屆歐聯決賽之夜替拜仁慕尼黑一箭定江山捧盃的京士利高文，3年前也被控兩次對前女友施暴，結果使前女友要去入院療傷，並且要休養8天沒有上班。另外，效力阿甲小保加的哥倫比亞前鋒施巴斯坦韋拿，今年5月也曾被女友放上網他家暴對方的短片，及後遭控告受到他長達兩年的毆打。同樣是哥倫比亞國腳的柏保路阿美路，也試過與妻子飲完酒後要求做愛，對方不肯，結果被這位中場捏頸兼用鉸剪剪走她的頭髮。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！