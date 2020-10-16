港超聯｜富力退賽未接觸球員 盧均宜：已向足總求助

由在港上市的國內地產商支持的港超聯球會富力，周三宣佈不角逐新球季後，隊內球員突變失業軍，然而富力至今未聯絡球員商討解約問題，隊長盧均宜今午表示，已向足總尋求協助。

富力退賽後，球員除忙於物色球會落班，也希望盡快與富力傾妥解約賠償，不過，正隨母會標準流浪操練的富力隊長盧均宜，今午助球隊在熱身賽擊敗傑志後表示現先處理與富力的解約賠償問題，

他說：「富力宣佈退出後，暫未與球員商討解約賠償，所有事情未有進展，亦未有接觸球員，球員已向足總查詢。球員需先與富力商討解約才會商談新季轉會，我們曾向足總提出協助，但足總暫未有頭緒，如短期內未有進展，可能會透過主教練楊正光提出與富力高層商討解決方案。」富力與大部份球員尚餘一至兩季合約。

這位前香港足球先生補充，目前首要是解決與富力的解約問題，至於新季會否重返流浪未有定案：「好開心可先跟流浪操練，保持狀態，但亦有與其他球會聯絡，目前希望先解決富力的解約問題，之後再決定下一步。如落實重返流浪，希望協助隊內年輕球員成長，寄望他們可以慢慢接上，而自己長遠計劃是向教練工作發展。」

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