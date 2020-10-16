港超聯｜傑志備戰新季 派副選友賽不敵流浪

重奪港超聯冠軍的傑志周三復操，今晨與標準流浪在賽馬會傑志中心進行熱身賽，為暫定本月24日展開的20/21球季作準備，在收起絕大部份主力下以1:3落敗，主教練朱志光賽後表示，熱身賽主要讓早前復賽未有太多上陣機會的球員提升狀態，賽果並非重點。

傑志周日第四度奪取港超聯後，小休兩天便復操為新季備戰，今晨與未有參與復賽的流進行熱身賽，黃洋、艾里奧、加維蘭及李毅凱等悉數休戰，由杜馬思、顏卓彬及鄭展龍等擔正，賽事分三節進行，全場互有攻守，流浪先開紀錄，傑志由蘇沙扳平，到最後一節，傑志連番失機，尾段連失兩球落敗。

朱志光賽後表示，由於杜馬思、何振庭及顏卓彬等在早前的復賽未有太多上陣機會，狀態比較參差，這段時間主要提升他們的狀態，希望慢慢提升他們達到理想的體能，個別年輕球員表現不差，希望新季可派用場。

他透露今年在休戰期再任暫代主教練，球季剛結束便要準備新季，球隊沒有太多時間物色主教練下，自己將留任一隊主教練，但同時兼顧傑志兩隊青年隊，希望投放到時間在一隊，也可協助球會青訓。此外，傑志已聘請專業營養師跟進隊內年輕球員飲食習慣，希望有效改善球員體質。

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