英超｜利物浦慘負維拉第2朝即發長訊「省」球員 高普期待打吡戰反彈

在利物浦上輪英超慘負阿士東維拉2:7後，高普承認第2日已馬上傳發了一段非常長篇的手機訊息給他的球員，以抒發他當下的心情，也令他自己可釋懷。

利物浦約兩周前爆冷遭維拉蹂躪2:7，令高普賽後十分不好受。他日前向BBC表示，自己第2天已傳了訊息給球員：「那一晚絕隊不是我人生中美好的一夜，然後第2天早上醒來，我知道我要和我的孩子們（利物浦球員）說說話。我發送了他們一段非常、非常長的訊息，那主要是我如何看待這場比賽，屬於我的想法，在這之後，我的心情就好了很多，因為那已經釋放出來，而且從那一刻起，球隊就可以繼續抖擻精神走下去。」

高普期望在今周六對愛華頓的默郡打吡，球員能就上場大敗作出一個漂亮的翻身：「我們有足夠時間去處理大敗的情緒，而且大敗後通常會是你想看到球隊如何反彈。2:7當然是很差的情況，但有時也很有效，我們有機會在對愛華頓時展示那種對外界的回應。」

不過，他也強調開季4連勝的愛華頓正處於最佳狀態，所以這場比賽就要視乎是他們能反彈，抑或對手繼續贏下去。只是對紅軍不利的是，正印門將艾利臣比加會繼上場敗給維拉一仗後再缺陣，肩傷未痊癒，因此紅軍需要繼續用上場7度被攻破大門、表現不穩的阿祖安卡斯迪路把關。

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