德國盃｜拜仁3蛋炒弱旅晉級 祖普莫亭起孖兼博12碼搶晒鏡

拜仁慕尼黑周四輕鬆在德國盃首圈闖關，雖然缺少大部份踢國際賽的球員壓陣，但有從巴黎聖日耳門（PSG）新加盟的前鋒祖普莫亭梅開二度兼博得一球由湯馬士梅拿射入的12碼下，在主場以3:0大勝非聯賽球隊FC迪倫，殺入第2圈。

這場比賽原本安排在1個月前上演，但因拜仁殺入上屆歐聯決賽延遲休假，使比賽要延期至今周四剛完成國際賽賽期不久才進行。包括羅拔利雲度夫斯基在內的一眾主力都未歸隊，但拜仁勝在人腳鼎盛，仍可排出一個不俗的正選陣容應戰。

4位在轉會窗關閉前投拜仁的新兵都有份正選披甲，分別是回巢的巴西翼鋒杜格拉斯哥斯達、祖普莫亭、西班牙中場馬克洛卡以及馬賽翼衞保拿沙亞都獲地標機會，當中祖普莫亭當然最威，上半場24分鐘接應保拿沙亞右路地波傳送，禁區內快腳跟上鏟入，助球隊打開缺口。36分鐘，他再於禁區內博得對手犯規，由湯馬士梅拿操刀12碼中鵠，半場領先兩球。

拜仁換邊後仍然掌控大局，當中祖普莫亭原本有機會提早射入今場第2球，其中一球被敵衞在門前頂走的「chip射」，從慢鏡顯示已過白界線，但因賽事沒有視像助理裁判（VAR）協助，球證判入球無效。不過，戰至75分鐘，這位中鋒接應隊友傳球後轉身推順，於禁區外射入一腳精采入球，協助拜仁3:0完勝晉級。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！