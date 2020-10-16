歐聯｜靴里拉中武肺無緣倒戈曼聯 馬昆奴斯伊卡迪同樣缺陣

法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）將會在周末作客挑戰尼姆，不過教練杜曹出席記者會時卻帶來不少壞消息，原因是除了隊內中場安達靴里拉確診武漢肺炎之外，隊內不少主力如馬昆奴斯哥利亞、莫路伊卡迪以及馬高華拉堤也在國際賽期間受傷，下周鬥曼聯一仗上陣成疑。

杜曹確認周末對陣尼姆一戰有多達11名球員無法出戰：「可能我們只有11至13位球員使用。達斯拿、華拉堤以及馬昆奴斯在國家隊集訓期間受傷，加上靴里拉感染了武肺，他沒法與我們一起訓練。本來新援丹尼路彭利拿沒有受傷，不過因為在葡萄牙國家隊接觸過基斯坦奴朗拿度（C朗），所以他需要進行隔離。泰路基拿與祖安巴尼特同樣有傷在身無法上陣。」

雖然杜曹表示大部份傷員仍然要視乎情況，不過據法國傳媒報道，馬昆奴斯有很大可能缺席對陣曼聯的比賽。另外杜曹又提到前鋒伊卡迪無法於該仗上陣：「伊卡迪在周三的訓練中傷到了左膝，問題雖然不算太嚴重，不過他無法趕上鬥曼聯。」

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