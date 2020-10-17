中國名將家暴｜ 張培萌回應指控「子虛烏有」 反斥老婆貪錢兼恐嚇

中國退役短跑名將張培萌日前被妻子張漠寒圖文並荗控訴他家暴及出軌，事件瞬即成為網路熱話。背負着「打老婆」罪名的張培理，周六透過經理人團隊回應澄清，其指控是「子虛烏有」，反而太太歷來不斷向他索取大筆金錢，更威脅他要報警令其身敗名裂，

張漠寒日前發表了一篇千字文，以及上載多張手腳瘀痕，疑遭丈夫虐打的相片，控訴張培萌多次施行家暴及有婚外情，她已向對方正式提出離婚。張培萌今日透過經理團隊發聲明回應事件，他以點列式句子解釋，太太的指控根本是「子虛烏有」。他首先指出，自己與張漠寒是在2018年初認識，並在翌年6月領證結婚，二人的獨生女在同年9月出生，一家三口一直在北京生活。至今年7月中旬，即兩人結婚一周年有多，張漠寒趁着張培萌熟睡、在丈夫不知情下，把女兒帶離北京，回到哈爾濱。翌月，張培萌便前往哈爾濱，以女兒在當地「唯一監護人」的身份，把她帶返北京。他強調，整個過程「沒有傷到任何人」。

張培萌亦表示，太太這年來在北京多次向警方報案指遭到家暴，但北京警方經過調查後也「不予以支持」，他更形容其婚外情指控是「無中生有」。反而張漠寒在日常生活和懷孕期間，都要求丈夫夫供最好的生活條件，並向自己索取了大量現金，而他都盡力滿足太太的要求。最後，他反控訴張漠寒其實性格強勢，更認為他這些運動員是「頭腦簡單、性格粗暴、品格低下、低人一等」，又恐嚇他會透過報警和朋友圈等，公開他的惡行令他身敗名裂。

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