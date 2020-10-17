網球｜力爭21年復辦 溫網不排除閉門作賽

受武漢肺炎疫情拖累，本年度溫布頓錦標賽被迫取消，賽會宣佈，在21年恢復舉辦這項大滿貫網球賽，將會是他們的首要工作。

「在21年復辦溫網是我們的首要任務，我們正積極研究各種方案，以實現這個目標。」全英俱樂部行政總裁莎莉保頓說。由於溫網屬於草地賽，場地易受季節及天氣影響，賽期限制較多，未能像法網般延期，加上賽會不希望閉門作賽，故今屆賽事最終要自1945年第二次世界大戰以來首次取消，而明年賽事已定於6月28日至7月11日舉行。

在疫情底下，今年美網改為閉門作賽，法網亦只開放給少數觀眾入場，溫網主辦單位就指，正循三個方向籌辦賽事，包括按以往做法全面開放讓公眾入場、只開放部份座席，甚至是閉門作賽。賽會強調，要以球手、職員及來賓的安全為首要考慮，並會嚴格遵守衞生部門定下的防疫指引。

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