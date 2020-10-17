英超●不斷更新｜艾簡達拿首度正選上陣 占士繼續聯手「利雲」合作攻堅

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陣容短評：作客的利物浦今場繼續用4-3-3陣式應戰，堤亞高艾簡達拿首次為紅軍正選上陣，祖爾麥迪比同樣復任正選。由於艾利臣比加仍未趕及復出，因此阿祖安卡斯迪路繼續把守最後一關。愛華頓方面，前線繼續有占士洛迪古斯、卡維特利雲以及李察利臣三位攻擊手，上輪聯賽受傷的史密斯高文亦趕及復出，令愛華頓的陣容同樣變得完整。

愛華頓正選陣容（4-3-3）

門將：比克福特

後衞：史密斯高文、耶利文拿、米克堅尼、盧卡斯迪治尼

中場：杜哥利、阿倫盧利奧、安祖高美斯

前鋒：占士洛迪古斯、卡維特利雲、李察利臣

利物浦正選陣容（4-3-3）

門將：阿祖安卡斯迪路

後衞：阿歷山大阿諾特、祖爾麥迪比、華基爾雲迪積克、安德魯羅拔臣

中場：佐敦軒達臣、法賓奴泰華利斯、堤亞高艾簡達拿

前鋒：穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼

周六英超早場上演默西賽德郡打吡，開季四戰全勝位列榜首的愛華頓，主場迎戰上屆冠軍利物浦。愛華頓今季在占士洛迪古斯加盟後，整體戰力提升。反觀利物浦上場竟以2:7慘負阿士東維拉，定必希望在打吡戰揚威重返正軌。

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