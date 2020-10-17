喋喋不休：小粉紅未嬲夠　央視：一路走好

去年底曾發文支持香港的火箭總經理莫利，周四早上突然傳出辭職消息，他解釋自己離開火箭是因覺得「現在是時候了」。去年已強烈要求NBA處分莫利的中國網民仍未收貨，不滿莫利未就事件道歉。而中央台體育頻道發言人更送上「祝福」，希望莫利「一路走好」。

莫利撐港事件發生後一年，他主動向火箭提出請辭，而央視近日亦稱收到NBA釋出善意，故決定相隔一年後首度復播NBA，引來外界揣測莫利下台是因這場政治風波。莫利周四晚接受訪問時解釋，決定純粹因想更多時間陪伴家人：「我認為這是適當的時候。我小兒子剛從高中畢業，現是個美好時候見證家人走向人生下一步。」

這位風波主角事發後成為中國大力打壓的對象，大批中國網民早希望他能夠離開火箭，但部份人認為今次莫利下台根本與中國事件無關，且對他未道歉感到不滿，「這個是正常離職，和中國有啥關係，至始至終NBA真正把中國人的民族感情當回事了嗎？」、「都沒道歉，正常辭職而已。」也有內地網民高興說：「這貨終於走了！」央視體育頻道發言人更認為，莫利下台是正義得到伸張：「我們已經獲悉莫雷（莫利）辭職，對此不作評論。我們在此重申，任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價。希望莫雷先生一路走好。」

文︰華弟