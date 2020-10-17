周末專題｜占士之外仲有邊個？ 細數英超哥倫比亞兵

哥倫比亞中場占士洛迪古斯今季轉投愛華頓之後重拾第二春，首4場已經射入3球及交出2次助攻，協助拖肥以4戰全勝姿態登上榜首。過去其實亦有不少哥倫比亞名將登陸英超，不過並不是每一位都能踢出身價，敗走英超的反而為數不少。

哥倫比亞前鋒艾斯派拿是首位登陸英超的哥國球員，於1996年初由帕爾馬轉投紐卡素。當時喜鵲在1月時於英超榜首領先曼聯和利物浦兩支增標對手多達12分，可惜當艾斯派拿加盟後，球隊的戰術改以這位哥倫比亞射手為中心，卻無法踢出像上半季般悅目的進攻足球，加上紐卡素在季尾的關鍵賽事接連失分，最終後勁不繼，被曼聯從後趕上奪標，而艾斯派拿亦被視為紐卡素失落英超冠軍的「罪人」。而艾斯派拿翌季起亦被貶為後備，最終他在英超僅留下了上陣48次射入9球的紀錄，在1998年初被賣回帕爾馬，結束3年英超生涯。

曾經在2001至2007年效力阿士東維拉的安祖是其中一位在英超逗留時間最長的哥倫比亞球員，亦是相對較為成功的一人。安祖在01年初以破維拉轉會費紀錄的950萬鎊由河床加盟，雖然他當年坐擁全隊最高薪金，不過首季成績卻相當不濟，上陣11次僅射入1球。由於一直無法適應英國的生活，安祖效力維拉時的表現時好時壞，他在03/04球季在英超射入16球、英聯盃射入7球已經是他的代表作。雖然安祖在維拉期間未有留下豐功偉績，但他上陣205次射入62球已經成為維拉在英超時代入球第3多球員，僅次於約基和艾邦拉賀。

要數最失敗的哥倫比亞英超球員，法卡奧肯定「走唔甩」，這位前鋒在2014年初因為膝部重傷而錯過了當年的世界盃，同年他以外借方式由摩納哥轉投曼聯，當時正經歷「後費格遜時代」的紅魔期望法卡奧的到來能夠激活球隊的進攻力，可惜這位哥國前鋒與同季由皇家馬德里加盟的迪馬利亞一樣因表現低迷而成為笑話，最終他在曼聯一季上陣29場僅射入4球。雖然法卡奧翌季再被借到另一支英超球隊車路士，不過表現持續退步，各項賽事上陣12次僅射入1球，在2016年初他再因為重傷而被剔出歐聯名單，同年結束了他的英超之旅。

英超五大哥倫比亞球員數據

占士洛迪古斯

位置：中場

曾效力英超球會（年份）：愛華頓（2020~）

英超上陣次數／入球：4次／3球

法卡奧

位置：前鋒

曾效力英超球會（年份）：曼聯、車路士（2014~2016）

英超上陣次數／入球：26次／5球

洛特列加

位置：前鋒

曾效力英超球會（年份）：韋根、富咸（2008~2014）

英超上陣次數／入球：154次／29球

安祖

位置：前鋒

曾效力英超球會（年份）：阿士東維拉（2001~2007）

英超上陣次數／入球：175場／44球

艾斯派拿

位置：前鋒

曾效力英超球會（年份）：紐卡素（1995~1998）

英超上陣次數／入球：48場／9球

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