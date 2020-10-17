22歲的陳至鋒可說是疫情下的大贏家，過去兩個月，他總共刷新3項Concept 2室內划艇（滑軌）世界紀錄，是香港第一人；沒想過數月前還為東京奧運資格賽崩潰至爆喊，三個世績來得合時，為大男孩注入強心針，坦言破世績破到上癮的他，不排除陸續有來。

記者：徐嘉華、許嘉明

攝影：徐嘉華

阿鋒的世績真的不講得笑，由短至4分鐘到超過2.5小時都有，由7月底到9月中（見附表），破完一次又一次，由無心插柳到精心策劃都令他回味無窮，雖然沒實體證書，但Concept 2的世績由今年起獲國際艇聯（FISA）認可，更具代表性；他說：「說真，真的會破世績破到上癮，每一次見到快要破世界紀錄那一刻的心情，真的很興奮，因為證明自己是有能力跟全球競爭的人。」

不要看阿鋒高大威猛，小時候他花名多多，「肥鋒」由出世跟到初中，高峯期試過85公斤，中一已是籃球校隊，亦開始接觸划艇機，中三時校內老師建議他嘗試水上划艇，兩年後已是亞青單人艇金牌，中學階段有「癡鋒」綽號，來自他英文名Chi Fung的讀音；入了港隊後由於跟大師兄兼前奧運代表羅曉鋒撞名，隊友不時叫他「小鋒」，但最令他沾沾自喜的是高中時的「學界機王」，由中四至中六，連取學界室內划艇賽個人賽三連霸。

由「肥鋒」到「學界機王」

讀過兩間中學的阿鋒，2017年中六考完DSE後已展開全職運動員生涯，亦爭得2018雅加達及巨港亞運公開組單人艇入場券，雖未能站上頒獎台，但從那時起已將2020東京奧運放在心內，但武肺令大部份人損手爛腳，惟獨陳至鋒從中「獲利」。

他這樣說：「樂觀去看，如果不是這次疫情，我不會有時間挑戰世界紀錄。」陳至鋒自3月底因疫情跟隨香港划艇隊從加拿大集訓提早返港後，完成14日自我隔離，一直都在體院集宿集訓，水上訓練因疫情停步，只能在體院內進行划艇機訓練，他第1個世績（30分鐘項目划了8,772米）就是在第3波疫情爆發期間於7月28日在體院創造。

陳至鋒3個世績都是在Concept 2室內划艇（滑軌）上造到，訪問時他要先將滑軌放在地上，再放上划艇機，原來他三年前才開始接觸滑軌划艇機，他說：「其實划艇機加上滑軌後，有水上訓練的感覺，三年前開始全職訓練，教練見我的水感一般，就要求我使用滑軌的划艇機。」

由意外開始到有備而戰

他的第2個世績只跟第1個隔9日，他形容第1個「30分鐘」世績是「意外」，第2個「4分鐘」是「有備而戰」，他說：「划『30分鐘』那天，是教練根據我平時划艇機的乳酸測試結果給我的指標，划前我照習慣將自己的資料連線到Concept 2程式，最後划到新紀錄對我的信心好有幫助。「4分鐘」那次，是我看到舊世界紀錄後，覺得自己有能力破，終於以1,321米完成，我由細到大都有留意Concept 2世界紀錄，沒想過自己名字出現在世績上。」

兩個世績在手，陳至鋒利用上月隊假期間，於9月17日挑戰更長的全馬（42.195公里）紀錄，他形容是「期待已久」：「其實我一直想挑戰全馬紀錄，但疫情之前，遇上好狀態，都是集中水上訓練及比賽，根本沒空餘時間挑戰划艇機紀錄，破完兩個世績後，感覺自己仍然好『弗』，就趁休假繼續拉機，最後用了2、3天時間做好心理準備，以前最長都是拉過一個鐘，今次我的秘訣是將一個40幾公里的全馬分開7個6公里去划，最後加一個195米，拉的時候不可以心急，要有耐性。」陳至鋒最後用了2小時32分32.5秒刷新全馬世界紀錄，比加拿大選手舊紀錄2小時36分46.9秒快了3分多。

疫情下，為香港划艇隊寫下新一頁，三個世績在手，陳至鋒也說：「成件事好amazing，無想過自己名字可出現在Concept 2世界紀錄上。」

由爆喊到有信心衝奧

下一個目標，一定是延期了一年的東奧外圍賽，原本今年4月舉行，將延至明年4月（見另文），陳至鋒認為對他來說利多於弊，更自爆今年3月在加拿大集訓時，曾為自己未ready好東奧資格賽導致壓力爆煲而爆喊。他坦言：「原定今年4月在南韓忠州舉行的東奧資格賽，因疫情延至明年4月，變相給我多了一年時間，當時在加拿大集訓仍未知延期，感覺自己還未ready去爭奧運入場券，越想壓力越大，接近崩潰到爆喊，總教練白勵建議我回港後跟體院心理專家傾傾，已改善了不少。」

陳至鋒的東奧目標艇種是輕量級雙人艇，部份壓力來自去年跟師兄趙顯臻奪亞錦賽雙人艇金牌，怕成為眾矢之的，亦有減磅壓力，由現在75公斤減至70公斤，他表示不能浪費因疫情賺來的一年：「希望心理及生理都練到最強，跟隨教練安排，有信心可為香港爭得東奧入場券。」