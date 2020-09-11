NBA｜攞正牌輪休巨星大晒？ 尼納特惹快艇隊友不滿

作為19/20球季冠軍大熱球隊之一的快艇，最終提早在西岸次圈被金塊淘汰出局。曾帶領速龍奪冠的球星尼納特（Kawhi Leonard），把一套稱為「輪休」的負重管理（Load management）計劃帶到快艇，獲「攞正牌」避開球隊緊密賽程，兼受到快艇嚴密保護，做法引起不少快艇隊友不滿。

上季帶領快艇衝冠的前任主帥李華士（Doc Rivers），季前已表明會允許尼納特像在速龍般於常規賽季輪休的做法，好讓他能在季後賽全力衝刺，故球隊凡遇上連續兩天比賽（back-to-back）的話，尼納特必定可以休戰之後一場的賽事。據《The Athletic》記者指出，在尼納特和保羅佐治（Paul George）兩大巨星尚未來投時，已是快艇核心班底的比華利（Patrick Beverley）、夏利爾（Montrezl Harrell）和路威廉士（Lou Williams）都對尼納特「攞正牌」輪休感到不滿：「快艇一些重要球員像比華利、夏利爾和路威廉士，對尼納特獲准輪休去管理他身體，以及住在美國聖地牙哥（而非主城市洛杉磯），都感到很生氣，所以他經常乘坐球隊包機時都會遲到。快艇亦允許尼納特從中影響李華士教練的教練，好像干涉他能否讓自己輪休等，還有其他事。雖然教練團有路爾（Tyronn Lue），但整個快艇根本是李華士話事。」

不過，路威廉士事後就質疑《The Athletic》記者的消息來源，他在IG帖文反擊：「兄弟，我連『bristled』（報道以這個詞彙形容快艇球員對尼納特的不滿）是甚麼意思都不知道，哈哈，你們的消息到底從哪裏得來的？告訴我你們的消息來源。」29歲的尼納特去夏與快艇簽下3+1值1.03億美元的合約，完成來年20/21球季後，最後一年屬於球員選項，如果快艇的化學反應持續低迷，尼納特或會在明年夏天提早回復自由身。至於中鋒夏利爾就已完約成為自由身，他有機會向快艇索取一份更高薪金的合約。

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