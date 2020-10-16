周末專題｜利市再爆疫情實施第三級封鎖 文尼艾簡達拿克服武肺鬥拖肥

由於武漢肺炎在英國仍未有放緩跡象，周一首相約翰遜公佈新措施遏止新一波疫情，在他公佈的「封鎖三級制」下，利物浦成為唯一一個被列入封鎖措施第三級的城市。作為上季的英超冠軍，其實今個月先後有沙迪奧文尼、堤亞高艾簡達拿以及拿比基達感染武肺，對紅軍而言疫情絕對是一大挑戰。

英國傳媒報道，利物浦市政府得知該市需要實施第三級封鎖，就連酒吧、健身室、髮型屋以及賭場等地方都要關閉，餐廳也只准營業至晚上10時。不過在措施生效前一晚，有大量群眾走上街頭狂歡，隨時又會加速新一波疫情的爆發，令利物浦市變得更危險。

此前利物浦已經有文尼與艾簡達拿確診武肺，不過經過10多天的隔離以及在病毒測試回復陰性後，二人已經回到米活特訓練基地操練，準備作客愛華頓一仗，賽前領隊高普亦表明二人已經準備好。雖然有兩名大將復出，只不過紅軍仍然有不少大國腳在國際賽期代表國家隊出戰，好像梳頓沙基利曾在病毒測試中呈陽性，不過很快又再通過病毒測試復出，這意味着有球員可能在國際賽期感染武肺，加上現時利物浦市的疫情不樂觀，紅軍眾將的健康相當值得外界關注。

另一位在國家隊確診的中場拿比基達，同樣在回到幾內亞國家隊報道時，被驗出與其他4名國家隊球員在病毒測試中呈陽性，現時仍然需要等待球會方面的病毒檢測結果。不過從周五的訓練可見，拿比基達依然未有在訓練場中現身，就連在國家隊成為基斯坦奴朗拿度（C朗）密切接觸者的迪亞高祖達，同樣未有跟操。

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