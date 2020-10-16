蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

周末專題｜利市再爆疫情實施第三級封鎖 文尼艾簡達拿克服武肺鬥拖肥

56分鐘前
沙迪奧文尼（左）與堤亞高艾簡達拿於周六可以披甲上陣

由於武漢肺炎在英國仍未有放緩跡象，周一首相約翰遜公佈新措施遏止新一波疫情，在他公佈的「封鎖三級制」下，利物浦成為唯一一個被列入封鎖措施第三級的城市。作為上季的英超冠軍，其實今個月先後有沙迪奧文尼、堤亞高艾簡達拿以及拿比基達感染武肺，對紅軍而言疫情絕對是一大挑戰。

相關新聞：周末專題｜利物浦愛華頓默郡打吡周六爆發 肥安占士第三度合作拖肥大爆發

英國傳媒報道，利物浦市政府得知該市需要實施第三級封鎖，就連酒吧、健身室、髮型屋以及賭場等地方都要關閉，餐廳也只准營業至晚上10時。不過在措施生效前一晚，有大量群眾走上街頭狂歡，隨時又會加速新一波疫情的爆發，令利物浦市變得更危險。

此前利物浦已經有文尼與艾簡達拿確診武肺，不過經過10多天的隔離以及在病毒測試回復陰性後，二人已經回到米活特訓練基地操練，準備作客愛華頓一仗，賽前領隊高普亦表明二人已經準備好。雖然有兩名大將復出，只不過紅軍仍然有不少大國腳在國際賽期代表國家隊出戰，好像梳頓沙基利曾在病毒測試中呈陽性，不過很快又再通過病毒測試復出，這意味着有球員可能在國際賽期感染武肺，加上現時利物浦市的疫情不樂觀，紅軍眾將的健康相當值得外界關注。

另一位在國家隊確診的中場拿比基達，同樣在回到幾內亞國家隊報道時，被驗出與其他4名國家隊球員在病毒測試中呈陽性，現時仍然需要等待球會方面的病毒檢測結果。不過從周五的訓練可見，拿比基達依然未有在訓練場中現身，就連在國家隊成為基斯坦奴朗拿度（C朗）密切接觸者的迪亞高祖達，同樣未有跟操。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

英超周末專題利物浦堤亞高艾簡達拿沙迪奧文尼迪亞高祖達拿比基達
包羅萬有，「體」得舒服，即Like「蘋果體育」FB專頁！
BannerBanner