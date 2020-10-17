中超｜恒大禁區內省中華夏球員犯手球 球證睇完VAR當冇事惹假波疑雲

周六中超爭冠組8強比賽，廣州恒大作客對河北華夏幸福首回合出現一個爭議性判決，比賽踢至上半場18分鐘，恒大前鋒泰利斯卡一記射門「省」中身處禁區內的華夏球員手部，惟球證翻看VAR後竟未判罰12碼，反讓比賽繼續，由恒大去開角球。雖然恒大最終作客以3:1反勝，可是判決在中國內地引起極大爭議。

恒大開賽後被華夏的嚴密防線緊逼，進攻上未找到太多機會。比賽踢至18分鐘時，恒大在右路成功攔截到華夏球員，並把皮球傳中予入楔的前鋒泰利斯卡，他在禁區頂找到空位後用左腳射門，惟皮球省中禁區內的華夏球員潘喜明的手部改變方向，直飛出界。

泰利斯卡事後激動地向球證表示，對手觸犯了手球，球證則認為需要待翻看VAR後再作判決，惟球證最後僅判予恒大一個角球，而非禁區內犯手球應獲得的12碼，惹來「打假波」疑雲，泰利斯卡也無奈得只能攤開雙手。賽前不少博彩公司開出恒大讓一球/球半的盤口，不知是否莊家不想他們開出上盤，幸球隊最後仍然在尾段連入兩球，以3:1反勝，一下子由下盤變上盤。不過，假如有人投注了總入球「5球」等，可能就「揼心口」了。兩隊次回合比賽將在下周三進行。

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