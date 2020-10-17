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英超｜加里夫巴利 曼聯新左閘領銜 嚴選5位本周最期待地標新兵

1小時前
加里夫巴利領銜5位新兵在今季英超地標出擊

經過約兩周的國際賽賽期，英超周六重開，在今月5日轉會窗關閉前成功覓得新東家的球員，今周地標上陣表現如何，勢成球迷最關注的焦點。闊別熱刺7年的威爾斯球星加里夫巴利，雖然不是在死線日才從皇家馬德里回巢，但早前因傷患問題要拖到今周才首度亮相，仍然是萬眾最矚目的一人，就讓我們數一數以他為首、今周5位最令人期待的英超球會新兵。

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加里夫巴利（熱刺）

位置：翼鋒

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今周對手：韋斯咸（主）

簡評：絕對是最值得期待的一位。熱刺球迷也期盼他這次以借將身份第2度效力球會，能繼續帶來驚喜，周日在倫敦打吡硬撼韋斯咸，他與哈利卡尼及孫興民能否在前線擦出火花，相信是所有人的焦點所在。

湯馬士柏迪（阿仙奴）

位置：中場

今周對手：曼城（客）

簡評：這位在轉會窗關閉前以4,500萬鎊來投的加納防守中場，在馬德里體育會效力年代以硬淨及打不死的踢法見稱，相信可加強兵工廠對陣強隊時的韌力，加上他遠射腳頭又強，猶如以往曾效力車路士的加納中場艾辛一樣。

阿歷士迪尼斯（曼聯）

位置：左閘

今周對手：紐卡素（客）

簡評：卡雲尼未完成隔離令不能候命，變相曼聯陣中最令人注目的新兵，肯定是這位以廉價1,360萬鎊從波圖轉會的巴西左閘；尤其球隊剛在國際賽周前經歷1:6大敗熱刺的恥辱，且看他登場的首戰，能否給紅魔一條災難性防線帶來改善。

羅夫度斯卓克（富咸）

位置：中場

今周對手：錫菲聯（客）

簡評：因在車路士不受重用而被借往富咸的這位英格蘭中場，能力其實不差，只是在藍軍上陣機會有限而發揮不夠穩定。富咸今周作客錫菲聯屬目前的榜尾之戰，兩隊都期望累鬥累下能先打開勝利之門，且看羅夫度斯卓克能否助富咸一把。

禾確特（修咸頓）

位置：翼鋒

今周對手：車路士（客）

簡評：與加里夫巴利一樣，禾確特這次也是回巢，重返已離開了14年的母會修咸頓。這幾年來，這位昔日英格蘭的神奇小子一直陷事業低潮，從阿仙奴轉會至愛華頓的過去2季半，也慢慢在陣容中被邊緣化，今次選擇回到成名地，就是期待迎接職業生涯第2春。

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