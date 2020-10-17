路爾擔正教快艇　AD留湖人再衝冠

【綜合美國外電】湖人相隔10年再封王，也讓球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）改變了未來去向，這位27歲前鋒年初曾拒續約，但據報他現有意跳出合約成為自由身，再跟湖人簽下一張大約。而湖人宿敵快艇與教練李華士（Doc Rivers）分道揚鑣後，助教路爾（Tyronn Lue）成為主教練，這位2016年領騎士奪冠的教頭將成快艇新任主帥。

季前從塘鵝來投的AD，現持有的合約是2015年與舊東家簽下的5年1.3億美元約，來季20/21球季踏入合約最終年，並屬於球員選項，年薪為2,875萬美元。今年1月湖人曾有意提早跟AD續約，為他開出4年1.46億美元的合約，惟被AD拒絕。至湖人贏得總冠軍後，AD改變主意，望跟勒邦占士（LeBron James）爭取兩連霸。據指他將待自由市場重開後跳出合約，回復自由身，然後再與湖人簽約，其經理人將在未來數周跟湖人展開傾談合約。同樣餘一年約屬球員選項的34歲控衞朗度（Rajon Rondo），據指也計劃回復自由身，望擺脫現有的老將底薪合約，重新與湖人簽約博取更高薪金。

至於提早在季後賽西岸次圈出局的快艇，在李華士上月尾問責下台後，已有傳去年出任其副手的路爾將升為主教練。消息指，路爾已與快艇完成談判，簽約五年，而名宿比立斯（Chauncey Billups）將任球隊助教。