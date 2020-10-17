死對頭｜雲格新書隻字不提寸王 摩連奴回應了：因為佢未贏過我

摩連奴與雲格這對歡喜冤家，現時在球場已沒有碰面，但又因後者最近出的自傳而隔空現「火花」。由於教授這本《我的紅與白生活》新書內沒有提到摩佬，還稱自己希望新書偏正面，結果令對方在周五記招上，反諷刺這位死對頭因為未曾擊敗過他，所以不敢在自傳中提「醜事」。

在對韋斯咸的賽前記者會上，摩連奴被問到雲格在自傳中沒有提及他，他竟直接地回覆一句：「因為他從來沒有擊敗過我。」他續說：「換作是你，你也不會寫一個章節是一個你連續12或14場未曾贏過的對手，為何他的書要說到我？自傳是一件要讓你開心和驕傲的事，所以我完全了解這情況。」

摩佬此言是否一針見血，見仁見智，但事實上雲格並非沒有擊敗過他。數據顯示，兩人19次領軍交鋒，摩連奴雖以10勝7和佔壓倒性優勢，但也曾兩次被雲格戰勝過，一次是2015年的社區盾，阿仙奴憑阿歷士張伯倫的入球，以1:0擊敗摩連奴任教的車路士；另一次是2016/17球季，「寸王」已轉教曼聯，聯賽次循環在阿仙奴的阿聯酋球場淨吞兩蛋。不過，這兩場比賽都已是兩人較後時期的對碰，在摩佬從教路上最風光的全盛期，雲格確實沒有擊敗過他。

在摩佬反擊的同日，雲格也有上BBC名嘴Graham Norton的節目中受訪，也有提到14/15球季時與摩佬在史丹福橋講手一幕，直言當時完全是自己失控主動出手推對方，而且開始時沒有對話，並不是口角才繼而動手，而是做好準備馬上就與對方「開拖」。此外，他又回憶起自己每次在比賽中落敗，都覺得好像整個身體病倒一樣：「輸掉比賽是我最大痛楚，每當落敗，我就好像病了一樣；年輕時，我就覺得自己很難在這份工作中生存，因為那種緊張、高漲的氣氛，還有每次落敗後的痛苦情緒，非常難受。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！