英超｜化身「超能先生」 沙拿為愛女慶祝6歲生日

效力利物浦的埃及前鋒穆罕默德沙拿化身「超能先生」，為愛女Makka慶祝六歲生日。

沙拿透過Instagram網站，跟球迷分享他與女兒的溫馨合照，兩人齊以迪士尼動畫「超人特工隊」內的主角造型現身，穿上紅衣緊身衣服，配以黑色眼罩，並擺出一致的「甫士」，相當有趣。「我的公主，生日快樂！＃超能爸爸」沙拿在IG寫道。

貼文在半日之內已得到接近190萬次讚好，不少球員與紅軍球迷都留言祝Makka生日快樂，並讚她十分可愛。

現年28歲的沙拿，13年與識於微時的太太美姬於祖家埃及結婚，並於翌年迎接Makka的誕生。沙拿過往亦曾帶妻女到晏菲路球場踢球迷見面，Makka踢球的場面成為焦點。美姬於今年2月，更為沙拿誕下另一位千金Kayan。

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