國際游泳聯賽｜何詩蓓破100自亞洲紀錄 包攬四項自由泳港績

第二屆國際游泳聯賽（ISL）揭幕戰周五假匈牙利布達佩斯上演，香港「小美人魚」何詩蓓除在女子4X100米自由泳接力中改寫短池亞洲紀錄，更在400米自由泳以3分58秒58刷新港績，成為香港四項自由泳紀錄保持者。

由於武漢肺炎肆虐，第二屆ISL採用「隔離泡泡」形式在匈牙利閉門舉行，這項賽事是疫情自年初全球爆發以來，首個重啟的大型國際泳賽，已奪兩項東京奧運個人資格的何詩蓓，獲體院「開綠燈」准許出外參賽。這位22歲香港飛魚上屆代表DC Trident泳隊，勇奪兩冠一亞一季，今屆則轉投衞冕泳隊Energy Standard。

何詩蓓在揭幕戰出戰女子4X100米自由泳接力賽，游首棒的她雖然起步時間較慢，但仍游出51秒59的佳績，將自己去年在ISL造岀的香港紀錄推前0.22秒，同時打破日本池江璃花子在2018年造出的亞洲紀錄（51秒62）。她與隊友寶美、賓歷及絲祖唐以3分28秒51順利奪冠。

至於在女子400米自由泳中，何詩蓓頭350米一直領先，，惟最後50米遭瑪加莉絲反超，最終以3分58秒58觸池，僅以0.15秒之差無緣冠軍，但她仍以近7秒之差打破何南慧的香港紀錄（4分05秒59），成為香港女子50米、100米、200米及400米自由泳紀錄保持者。

值得留意的是，何詩蓓今年因疫情由美國密芝根州返港訓練期間，曾於體院的館內測試賽的200米自由泳游出1分54秒44，超越日本池江璃花子的亞洲長池紀錄（1分54秒85），而50米自由泳游出24秒82，以0.03秒快過自己的港績，雖然館內賽不計入國際泳聯紀錄冊內，但仍足證其狀態十足。

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