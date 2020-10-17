長跑天后｜姚潔貞等港將出戰半馬世錦賽 下晝五點有直播睇

半馬拉松世錦賽將於香港時間今日（周六）傍晚於波蘭開戰，香港田徑運動員闊別賽場多時終於亮相，長跑天后姚潔貞、屈旨盈及男將黃尹雋將出戰，力爭佳績。

自年初爆發武漢肺炎後，香港運動員多於體院閉門訓練，鮮有機會出外比賽，幸本港疫情緩和，田徑隊獲體院批准到波蘭北部格丁尼亞參加半馬世錦賽。由於各國收緊入境限制，今趟三人路途幾經波折，本來他們經泰國曼谷及荷蘭阿姆斯特丹轉機至波蘭，惟入境荷蘭須領事文件證明，最終他們臨時購買機票至英國倫敦，繼而前往波蘭首都華沙，再轉乘內陸機，花上24小時才到埗。

比賽今日傍晚開始，姚潔貞及屈旨盈先於香港時間下午五時正出戰女子組，黃尹雋則於一個半小時後出發。姚潔貞去年11月於日本跑出1小時12分52秒創港績，年底受左腳骨腫困擾休戰，且看她闊別賽場一載之後，能否再破紀錄。

官方賽事直播連結：

https://www.youtube.com/watch?v=P1jZmqfwoRk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0rzrz4qBOHzs0gjPz1LFSpJEn8ONF1m6KjV8KtZt-yadCQc-Pywje0ZwE

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