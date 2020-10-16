丘勝之道：熱刺迎韋斯咸必演入球騷

【名家足路】下周日英超上演東北倫敦打吡大戰，兩支近況甚佳的球隊將會展開激戰，北倫敦球隊熱刺於主場熱刺球場迎戰東倫敦球隊韋斯咸。

熱刺今季雖於英超揭幕戰被愛華頓擊敗，但這支由摩連奴執教的球隊越戰越勇，各項賽事近七場保持不敗，近2仗歐霸盃附加賽加上聯賽擊敗曼聯一戰更總共入了13球，氣勢甚盛。很多人會覺得為何摩連奴的球隊會在一場賽事中取得這麼多入球呢？我認為由於熱刺今季要出戰歐霸盃外圍賽，所以狀態比其他球隊較好，更早上力。另外，主席利維之所以邀請摩帥執教球隊，正正是他往往能夠取得錦標，所以大家都看到縱使在這疫情及經濟低迷下，仍然能夠收購到幾位高質素球員加盟。當中包括預計今場比賽將會正選上陣的加里夫巴利，他將會強勢回歸英超。估計他將會夥拍哈利卡尼及孫興民，組成令人聞風喪膽的「KBS組合」。相信今場賽事，這個攻擊組合最少也會取得兩個入球。

韋斯咸雖然開季頭兩場聯賽盡墨，但近兩仗成績反彈，連續擊敗狼隊及李斯特城兩支實力分子。值得一提是這兩場勝仗，領隊莫耶斯都因為確診武漢肺炎而「在家工作」，但球隊竟然在變陣踢三中堅陣式後，保持不失球兼入了七球，令人驚訝。前鋒米查利安東尼奧成功吸引對方中堅離開禁區，左右翼鋒位置的柏保路科奴斯及查洛保雲成為最大得益者，後者近2場聯賽更加入了3球。今仗熱刺中堅艾歷迪亞及達雲臣山齊士只要一不留神，相信又會犯錯走漏其中一位球員導致失球收場。

由於兩隊近期入球停不了，預計今場賽事雙方將會以攻代守，向大家推介「入球大細」 [3/3.5球]的「大」作參考。

文：丘建威