名家拆局│亨少：愛華頓因占士起質變 利物浦防守要盡快調整

上一次看到一名新兵對於一支球隊有如此正面影響，應該就是年初波基斯費蘭迪斯（B費）加盟曼聯。而今季，毋庸置疑，占士洛迪古斯的加盟對於愛華頓的正面影響，從球員的自信心到全隊的發揮，明顯令愛華頓比起去季提升一個層次。

「默郡打吡」的焦點或者被球證的判決搶走，不論華基爾雲迪雲迪積克（VVD）被比克福特踢傷是否應該被逐，又或者佐敦軒達臣的絕殺助攻的沙迪奧文尼是否越位在先都成為焦點。不過，占士在場上的光芒依舊難以掩蓋，今仗追和一球正是來自占士開出的角球，而其實早在入球出現前，占士後半場的幾次直線都劏開紅軍的防線，都成功找到愛華頓的前鋒，可見其出色大局觀。

今仗愛華頓在中場承受極大壓力，全場難以組織像樣的攻勢，不過占士以一人之力仍然為「拖肥」製造不止一次入球機會，下半場要不是李察利臣的頭槌中柱，占士今季有份參與的入球將可增至7球。

愛華頓因占士而提升，利物浦亦因堤亞高艾簡達拿加盟而有所改變。今仗為艾簡達拿首次正選上陣，這位西班牙中場的調度以及護級盡顯功架。今仗艾簡達拿為紅軍中觸球次數最多的中場，而尾段差一步絕殺一球，亦是他找到左邊無人盯防的文尼，奈何入球卻被英超獨有的「體毛越位」吹走。艾簡達拿的到來可望增加紅軍的進攻手段，球隊面對鐵筒防守的破局能力可望提高。

另一點，利物浦今仗再失波之後，失球已多達13球。VVD傷出當然有影響，但不是唯一原因。從對維拉一戰到今仗鬥愛華頓，兩支球隊後場的直線搵前場球員成功率極高，亦令後防線被孤立，今仗雖然有改善，但今仗又顯示防守高波問題。現代足球防守是由前線做起，迫搶起家的高普一定知道，但現時紅軍經歷去季的成功，球員會「跌watt」絕對是人之常情。不過恐怕高普要盡快調整，否則衞冕之路將極為難行。

文：亨少

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