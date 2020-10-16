聰心直說：利雲特守力弱包開「大」

【名家足路】經過國際賽賽期，西甲重燃戰火，老牌球會畢爾包明日主場迎戰利雲特，考慮到前者財困，軍心欠穩，利雲特開季後失球數字又偏高，可敲兩隊在明日合演「大」戰。

疫情下西甲復賽，賽事一直閉門上演，球會想重新開放球場給球迷入場的希望仍相當遙遠，部份財政原已不太健康的球會，目前只靠轉播費支撐，可以想像球會營運所面對的困難，就算球會有需要增兵並與球員續約，也要從詳計議。

近季戰績平平的畢爾包，今季開季戰績令人失望，開季4戰僅1勝，目前排在第19位，技術總監及教練也認為球隊有需要增兵，以加強競爭力，休戰期傳出有意羅致出身該隊、現效力意甲拿玻里的前西班牙國腳中鋒洛蘭迪，可是球會遲遲未有行動。

另外，原先應該商談與隊長迪馬高斯續約，也因為球會財政問題而推遲，這些事也令這支巴斯克球隊在季初身陷困境。畢爾包在近季西甲一直在中下游浮沉，上季季中始上力，排第11位完成賽季。今季以差不多相同人腳應戰，開季欠順，入球能力明顯不足，惟沒有太多資金買人下，戰利雲特也難言把握。

利雲特今季也沒有太多新兵，前線仍靠羅渣馬迪及荷西摩拉利斯，當中後者老而彌堅，開季至今已取得三個入球。不過，該隊防守欠佳，暫失八球是西甲失波最多球隊之一，此戰作客畢爾包，雙方也有不少缺點，沒太多保留下，可敲兩隊合演「大」戰。

維拉利爾上場作客守和馬德里體育會，不過，明日對華倫西亞的打吡戰有前鋒謝拉特摩蘭奴在國家隊受傷，估計要休戰三星期，球隊前線入球重責落在倒戈的柏高艾卡沙身上，這名前鋒開季表現不俗，暫已攻入三球，小休過後，有力擊敗表現反覆的「蝙蝠兵團」。另外，伊巴今輪主場對奧沙辛拿也有可勝之道。

文：鄭兆聰