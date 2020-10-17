洞穴跳水●今日體片｜史上第一次！ 懸崖跳水冠軍挑戰鹽礦

受到武肺疫情影響，就連紅牛(Red Bull)搞嘅懸崖跳水系列賽都未知幾時可以再搞，不過唔緊要，最近興搞Bubble或者閉門作賽，而懸崖跳水一樣可以有。近日紅牛懸崖跳水運動員Rhiannan Iffland就喺位於羅馬尼亞，近年變咗旅遊勝地嘅鹽礦入面，挑戰有史以嚟第一次喺洞穴跳水，仲要係比起一般海水更加鹹而且全黑嘅鹽礦入面㖭！

比起一般懸崖跳水，今次嘅難度在於湖水入面鹽度非常高，所以會產生更大嘅浮力，入水嗰刻就會有好大嘅衝擊，所以就連身為懸崖跳水冠軍，身經百戰嘅Rhiannan Iffland都話好緊張呀！

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