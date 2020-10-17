【一燈決】一哥：藍黑軍有火勢揚威打吡

【名家足路】

【對決場次︰國際米蘭vsＡＣ米蘭】

上個星期嘅國際賽，估唔到法國會竟然喺主場俾葡萄牙逼和，睇嚟歐國聯嘅比賽比較難捉路。考慮到今個周末有幾場打吡戰上演，所以決定用場米蘭打吡嚟繼續同筋肉人鬥過！雖然今季AC米蘭睇落好似好「弗」，3戰全勝之餘仲要0失球，但係今場我反而睇好由干地帶領嘅國際米蘭，最起碼佢哋上季都係意甲二哥，實力一定有保證！

相信有留意開意甲嘅球迷，都知道近期國際相當慘情，事關除咗傷兵之外，都有唔少球員感染咗武漢肺炎。只不過球迷都唔需要太擔心，因為一對前線孖寶盧卡古同拿達路馬天尼斯喺國家隊踢到着晒火，盧卡古今季喺球會同國家隊踢咗6場已射入咗6球，馬天尼斯喺過去三場聯賽亦場場有波入，令國際今季入球數字只係僅次於阿特蘭大，攻力絕對有保證。後防就算冇咗艾舒利楊格同史堅尼亞，但係好在國際板凳深度夠，都仲有迪維積、高拉洛夫同迪岩布斯奧呢三位有豐富經驗嘅球員喺後防坐鎮，要守住39歲嘅伊巴謙莫域唔係難事。

米蘭今場雖有伊巴復出，不過另一位進攻主力列比錫就因傷冇得踢，少左位猛將喺前場幫輕伊巴，相信呢位瑞典前鋒今場都會踢得相當吃力。至於今季米蘭雖然聯賽開季三戰全勝，不過睇返佢哋嗰三場波嘅對手，兩場係對「升班馬」，仲有一場就係中下游球隊博洛尼亞，根本就畀唔到太多考驗米蘭。而且近年國際喺聯賽都係食住米蘭，對上一次米蘭喺打吡贏波已經係2016年嘅事，咁嘅往績真係好難被睇好。

文︰王杰

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。