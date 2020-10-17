英超｜VVD越位後被比克福特踢傷 加利佬：12碼或者紅牌

利物浦周六在英超聯賽，作客出戰愛華頓，後防主將華基爾雲迪積克（VVD）在開賽後五分鐘，便遭對方門將比克福特飛鏟撞傷，雙方最終賽和2:2。不少紅軍球迷對球證未有以紅牌將比克福特驅逐出場，大感不滿。就連身為紅軍死敵的曼聯名宿加利尼維利，都認為比克福特犯規，應該被罰紅牌或12碼。

事緣於開賽後五分鐘，正當利物浦領前1:0之際，後上助攻的華基爾雲迪積克，在禁區內被愛華頓出迎門將比克福特飛鏟撞傷，經隊醫檢查後最終要退下火線，由祖高美斯入替。球證事後透過VAR 證實VVD越位在先，未有對比克福特作出任何處分。不過，有網民就指認為比克福特的動作相當危險，理應領紅牌出場。「這應該要領紅牌。若果在越位後出拳打你，我一樣會領紅牌，比克福特作出了一次非常危險的攔截，應該要領紅牌。」一名球迷在Twitter寫道。曼聯名宿加利尼維利亦在Twitter貼文，寫着「12碼/紅牌」，暗撐紅軍。

有紅軍球迷認為，比克福特今仗作出了多次精采撲救，包括在25分鐘飛身撲出阿歷山大阿諾特主射的自由球，以及祖爾麥迪比在76分鐘的頭槌攻門，如果他早段就被逐離場，賽果勢必會被改寫，但更重要的是，利物浦防線在VVD離場後實力大減，更兩度被愛華頓以頭槌轟破大門。紅軍周三便會在歐聯作客硬撼阿積士，暫時仍未知道VVD能否上陣。除此之外，利物浦新兵堤亞高艾簡達拿完場前亦被愛華頓前鋒李寧利臣踢傷。紅軍領隊高普更指，這位西班牙中場賽後要在更衣室躺下，情況看來並不理想。

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