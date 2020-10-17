巴甲｜羅賓奴重返母會一場都未踢過 山度士宣佈解除雙方合約

周一巴甲球會山度士宣佈第四度簽入前巴西國腳羅賓奴，雙方簽約5個月，羅賓奴在山度士的月薪只得1,500雷亞爾（約2,100港元）。不過回歸消息宣佈了不足一星期，山度士又宣佈雙方已經完成解約，羅賓奴就連一分鐘都未曾上陣過，又再次回復自由身。

現年36歲的羅賓奴，之所以短期之內又被山度士解約，原因是這位巴西前鋒於2013年仍效力AC米蘭期間，曾於意大利犯下強姦罪，被判入獄9年，不過由於意國與巴西沒引渡條例，令羅賓奴仍未服刑，,而自稱無辜的羅賓奴選擇提出上訴。但有報道指山度士的贊助商對於球隊讓羅賓奴回歸感到不滿意，因此山度士最終決定與羅賓奴解約。

山度士在官方網站發表聲明：「山度士與羅賓奴已經解成協議，決定中止在10月10日所簽訂的合約，以便球員可以專心於意大利的官司。」隨後羅賓奴在個人IG上作出回應：「我內心非常難過，但我已經與山度士主席決定中止雙方合約。我的目標是希望幫助山度士，但如果我的到來會造成影響的話，我最好選擇離開並且先關心自己的個人事務。」

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