英冠｜打比郡又輸 朗尼取代高古首教波好事近？

打比郡周五英冠又落敗，主場以0:1不敵屈福特，領隊高古帥位壓力越來越大，同時現為球員兼助教的朗尼，接過帥印的呼聲似乎又再高了，只是班主早前強調讓朗尼接手是荒謬的傳聞。

屈福特由祖奧柏度在76分鐘一箭定江山，以1:0小勝打比郡。打比郡至今開季5輪英冠聯賽錄得1勝4負劣績，於聯賽榜24隊中排第20位，而且當周六賽事開打，隨時再被其他球隊反超跌落降班區。

高古賽前已壓力不小，今場再失3分，恐令他下台危機越來越大，今場有份落場的朗尼隨時上位取代他。不過，班主美爾摩利斯賽前受訪，曾否認朗尼接任的傳聞，而比賽期間，他在看台上也被拍到有笑容，英傳媒揣測他還未準備向荷蘭籍的高古「動刀」。

至於高古，賽後則樂觀看待這場賽果：「我們應該至少要有1分，如果踢得好不能拿分，那就很令人沮喪。己隊今戰已採取正確的態度，信心和精神都足，但對方球員以質素取勝，賽果反映了出來。」

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