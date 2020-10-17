魔門戰｜杜曹證尼馬可鬥曼聯 科蘭讚卡雲尼似伊巴

巴黎聖日耳門（PSG）周五法甲大勝尼姆4:0一役，尼馬因此前代表巴西出戰兩場南美洲區世盃外圍賽，獲准在今仗休息。教練杜曹賽後就派定心丸，稱讓這位巴西前鋒今仗掛免戰牌，就是希望用在下周二對曼聯的歐聯分組賽首戰。

沒有尼馬，PSG照樣大勝。杜曹就表示尼馬缺陣是他的決定：「尼馬沒有任何問題，我們有交談，就像我之前和基利安麥巴比一樣，而且大家都非常真誠，我就決定今天讓他休息。他明天會隨球隊操練，然後做好準備對陣曼聯；肯定是，他一定會在該仗出現在球場內。」

尼馬可以替PSG上陣，前拍檔卡雲尼也預計可首次披上紅魔球衣，今戰倒戈舊主。曾經在效力曼聯年代表現未如人意的退役烏拉圭前鋒科蘭，就認為這位同胞可以像4年前同樣由PSG轉投曼聯的瑞典神鋒伊巴謙莫域一樣，為紅魔帶來作用：「卡雲尼雖然已33歲，但還是一位偉大的球員，我還沒有看到他有下滑跡象，我認為就像當年購入伊巴一樣，這是曼聯今季的成功交易。」

他續謂：「他就是可以作為榜樣的球員，無論操練或比賽時，都能給年輕球員帶來正面的影響力。他也是一位贏家，得過無數獎盃，每到一個地方就能成為射手，而且還能助攻。」

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