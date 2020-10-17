默郡打吡｜鄧肯費格遜憶26年前曾頂破利物浦大門 大讚肥安不變應萬變

愛華頓迎來1894年以來的最強開季，在周六默郡打吡迎戰上屆英超盟主利物浦前，各項賽事7戰7勝。助教鄧肯費格遜最近在專訪中，回憶起自己26年前以球員身份效力拖肥糖時，首個入球就是在打吡戰建功，他期望一班後輩能在今戰也帶來入球，協助球隊勝出，但在他眼中，「上司」安察洛堤才是最重要人物。

1994年11月在葛迪遜公園贏利物浦2:0一仗，剛從格拉斯哥流浪以借將身份來到的鄧肯費格遜，在比賽中頂入破僵局一球，在當時歷史上第151場的默郡打吡中，將勝利獻給拖肥糖。他在接受《每日郵報》的訪問中，就談到這個入球對他而言非常重要：「你知道嗎？我的孩子們還經常在電視上播放這片段，因為我在愛華頓的時間經常受傷，踢打吡戰的次數不是這麼理想；當他們展現這個入球片段，我就會覺得很自豪，這是我少有在打吡戰前擁有的開心回憶，你們明白嗎？」

對於外界今季狂讚愛華頓的表現，費格遜就認為安察洛堤功不可沒：「首先我注意到的是，他（安察洛堤）來到後沒有改變這裏任何的基礎。如果一位年輕領隊來到，很可能會改變很多東西，可以將他的哲學或比賽風格全盤帶到這支球隊，但他沒有，懂得如何處理這樣的情況，而且很輕鬆，這就是他令人着迷的地方。」

在馬高施華下台後、安察洛堤上任前，鄧肯費格遜曾在愛華頓出任過看守領隊的工作，領軍踢了4場比賽，獲得1勝3和不敗。他認為肥安來到，對他本人日後想繼續從事執教，也是獲益不淺：「我們團隊內的其他人，都對他在比賽中所做的一切充滿敬意，但他還是很努力，每天都會踏進草場。他說話不會很冗長，但當他講起話來，你就必須注意聽，當你知道他和派路、馬甸尼這些傳奇球員共事過，你就會想『我的天啊』，我在他身上真的學會了很多東西。」

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