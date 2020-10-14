西甲｜基沙文不滿冇得踢10號位 朗奴高文要佢收聲：呢度係我話事！

基沙文剛在周三歐國聯代表法國出戰克羅地亞入球後，曾暗諷其效力球會巴塞隆拿的新教練朗奴高文，不像國家隊主帥迪甘斯懂得善用他，將他放在「10號位」。對於基沙文公然質疑他，朗奴高文也態度強硬地回應了，強調自己是教練，球員的責任就是要展示出他們最好的實力。

事緣基沙文在法國2:1擊敗克羅地亞賽後，表示迪甘斯懂得將他放在適合的位置，讓他能展現出自己的優點和能力，又指國家隊教練和隊友都給予他信心，言下之意也被傳媒解讀為他不太滿意自己在巴塞的情況以及朗奴高文現時調他踢右路的安排，令他無所適從。

對於這位今季在巴塞未「開齋」前鋒的言論，朗奴高文這樣回應：「我和基沙文對話過，告訴他正在尋找球隊最有利的戰略，我認為他在右路對我們效益最大。他可以踢3個位置，10號位、9號位和右路，當我執教荷蘭國家隊對陣法國時，他也在右路產生威脅，就是目前他在巴塞的位置。」

他續謂：「我和基沙文沒有問題，但位置只有一個，他可以踢右路，然後用左腳回切入中間。假如他有另一個喜歡的位置，那是另一情況，但我不能放10名球員都在『10號位』，然而我想的是球隊最大利益，而這裏由我掌控，球員在場上必須帶來的，是最好的表現。」

巴塞隆拿迄今只在西甲踢了3輪賽事，較其他球隊少，但成績不錯錄得2勝1和，只是當美斯、安素法迪甚至菲臘比古天奴等正選進攻拍檔都已入球，惟獨基沙文尷尬地顆粒無收。

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