真‧冠軍｜聲援黑人懶理泳裝批評 大坂直美23歲生日繼續敢做自己

上月在美國網球公開賽奪得女單錦標的日本混血球手大坂直美，連月來積極為黑人平權和社會不公義發聲，獲社會大眾力讚她場內場外都是「真‧冠軍」球手。日前她剛度過自己23歲生日，早前在IG貼出泳裝照惹來網民批評的她，大一歲繼續勇敢做自己，分享在海邊度假的泳衣照慶賀生日。

今年表現及性格都轉趨成熟穩定的大坂上月拿下美網冠軍，但她因腿筋傷勢未有參戰接下來的法國網球公開賽。近日專心養傷的她，在16日迎來自己的23歲生日，不少外國傳媒都以「真‧冠軍」球手來形容這位壽星女，除了球場戰績彪炳，她場外還積極為社會不公義發聲。出戰美網時，大坂準備了七個印上不同黑人姓名的口罩，為這群遭受警暴而不幸罹難的受害者發聲，她亦大力支持「Black Lives Matter」運動，以及批評美國的種族歧視問題相當嚴重。場上，她亦是3個大滿貫得主、首位亞洲球手在女單世界排名升上第一位，亦是體壇史上收入最高的女運動員。這天，她迎來了23歲生日。

大坂的生日在一個配上藍天白雲景色的海灘度過，她在個人IG貼出自己穿着白色比堅尼及一件白色披肩的水着照，寫道「Chill」，慶祝自己生日。她在今年七月前也曾貼過自己的泳衣照，惟被網民批評其身材、外型，更認為她不應該這麼暴露，但是這位現時世界排名第三的球手繼續敢於做自己，懶理別人的看法。她隨後亦分享一張兒時打網球的相片，寫道「一切都沒有改變過，除了年齡，我猜這位小孩現已經23歲了。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！